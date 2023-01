André Hazes werkt aan nieuw album: ’Het is een risico, maar voelt verdomd lekker’

„We hoopten een eerste single met elkaar te schrijven, maar wat er elke keer in de studio gebeurt, is niet in woorden te beschrijven”, schrijft Hazes. De zanger noemt de nieuwe muziek ’een risico’, maar het voelt volgens hem ’verdomd lekker en vrij’. „Voor het eerst in mijn leven hoor ik geen stemmetje in mijn hoofd die mij wijs probeert te maken dat het liedje wat er gemaakt is, ook iets zou moeten zijn wat mijn vader moest kunnen zingen. Daardoor verwaarloosde het idee van wat ik zelf echt wil maken.”

Eerder deelde Hazes, die afgelopen jaar onder meer kampte met een burn-out en verslavingen, al dat hij druk bezig is met zijn muzikale comeback. Maar nu laat de zanger weten dat er een album in de maak is. „We zijn nu vijf liedjes verder en we hebben goedkeuring gekregen van @dinomusic_nl om een heel album te maken!”