Baudet-baby op komst: ’Ons grote geluk’

In een video die Thierry deelt op zijn Twitteraccount, zegt de politicus: „Heel veel liefde en heel veel blijdschap is wat ik voel.” In de tweet schrijft hij: „Ons grote geluk.”

Ook onthullen Thierry en Davide het geslacht van het ongeboren kindje: „Het wordt een jongetje.”

Davide en Thierry trouwden in november 2021. Thierry ontmoette zijn grote liefde in 2016 tijdens een congres. In de zomer van 2018 kondigde de Forum voor Democratie-leider zijn verloving met Davide aan. „Na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid, heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen”, schreef Thierry op Instagram. „We zijn verliefd. En verloofd.”