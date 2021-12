Premium Het beste van De Telegraaf

’Straat’: catalogus voor graffiti

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Het werk van de Ier Fin Dac is een van de blikvangers in het museum. Ⓒ Foto Straat

In een woord overweldigend: dat is Straat, het internationale Street Art Museum in Amsterdam-Noord. Gevestigd in een monumentale lasloods van een voormalige scheepswerf, is dit het walhalla voor liefhebbers van graffiti en zogeheten urban kunst. In de 25 meter hoge ruimte strijden tientallen immens grote doeken om aandacht. Je weet amper waar je kijken moet.