Drama voor Married at First Sight-deelnemer Sylvia

Ze kwamen een beetje moeizaam op gang, maar na flink wat geduld kunnen deelnemers Freddy en Sylvia uiteindelijk terugkijken op een mooi seizoen van Married at First Sight. In de laatste aflevering, die dinsdagavond wordt uitgezonden op RTL 4, maken de stellen bekend of ze getrouwd blijven, of dat er na zes weken een einde is gekomen aan het huwelijkssprookje.

Maar Freddy verschijnt voor de camera zonder zijn Sylvia. „Het was de bedoeling dat jij hier zou zitten met je prachtige bruid,” merkt presentator Carlo Boszard op, „maar dat is helaas niet mogelijk.”

Nieuwe klap

De programmamakers hebben van Sylvia toestemming gekregen haar afwezigheid te verklaren. Carlo: „Het is longkanker. Het is in een stadium waarin we nog niet kunnen zeggen hoe het nu verdergaat. Laten we voor haar hopen dat het goedkomt.”

De zichtbaar aangeslagen Freddy geeft aan het belangrijk te vinden dat Sylvia en hij positief blijven denken. „Ik was er echt helemaal kapot van. De tranen liepen gelijk over mijn wangen. Ik vond het heel erg toen ik dat hoorde. Silvia heeft al heel veel meegemaakt en dan komt dit op je pad. Dan krijg je weer een klap. We hebben het zo leuk gehad, het hele traject eigenlijk, dat was gewoon super.”

