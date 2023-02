Karsu verliest nog drie familieleden door aardbevingen in Turkije

Ⓒ ANP/HH

Karsu is nog drie familieleden verloren door de zware aardbevingen in Turkije, op de grens met Syrië. De zangeres, die van Turkse komaf is, deelt het droevige nieuws via Instagram.