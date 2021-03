’Hondendieven Lady Gaga gelinkt aan criminele organisatie’

Omdat er meer ontvoeringen van Franse bulldogs hebben plaatsgevonden in de omgeving van Los Angeles, proberen de autoriteiten nu uit te vinden welke organisatie hiervoor verantwoordelijk is. De hondjes zijn duur qua aanschaf: in de Verenigde Staten betaal je zo’n 5000 dollar voor een ’Frenchie’. En dat maakt hen gewilde objecten om te stelen. Eigenaren, zoals Lady Gaga, bieden hoge bedragen om de dieren weer terug te krijgen.

Gaga loofde maar liefst een half miljoen dollar uit voor degene die Koji en Gustav weer thuis zou brengen. De vrouw die uiteindelijk het verlossende nieuws bracht dat de twee honden aan een paal vastgebonden zaten lijkt vooralsnog niets met de ontvoering te maken te hebben. Wel wil de politie eerst uitvinden of dat daadwerkelijk zo is, voordat Gaga het geld aan haar uitkeert.