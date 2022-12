Premium Het beste van De Telegraaf

Patricia Paay cancelde The Roast: ’Moeite met snoeiharde grappen’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Patricia Paay voelt er weinig voor Famke Louise er verbaal van langs te geven. Ⓒ Comedy Central

Na haar plotselinge vertrek bij tv-show De Alleskunner VIPS – ze was lelijk gevallen en kon niet meer verder – werd deze week bekend dat Patricia Paay ook verstek laat gaan bij The Roast of Famke Louise. Op het laatste moment, zo werd gedacht, maar nu blijkt dat het achter de schermen toch anders is gegaan. „Waarom hebben ze zo lang gewacht?”