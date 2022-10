Zwangere Hanne moet tour stoppen, nieuwe zangeres K3 al gevonden

De afgelopen weken was Studio 100 al volop bezig met het vinden van een tijdelijke vervanger van Hanne voor de lopende tournee van K3 in Nederland, die met Diede snel gevonden werd. De zangeres kijkt ernaar uit om met Marthe De Pillecyn en Julia Boschman op te treden. „Dit is een droom die uitkomt”, laat ze in een verklaring weten. „Na het televisieprogramma heb ik me op mijn eigen carrière gericht en er nooit rekening mee gehouden dat deze kans voorbij zou komen. Toen ze vanuit Studio 100 belden en vroegen of ik Hanne tijdelijk wil vervangen, heb ik direct ja gezegd.”

Ook Marthe en Julia zijn blij met de (tijdelijke) komst van Diede. „Diede en ik kennen elkaar heel goed omdat we het beiden tot in de finale hebben geschopt. Er was toen echt geen sprake van strijd. We gunden elkaar alles. Zij was heel blij voor me toen ik won en andersom was dat zeker ook zo geweest. Dat ze er nu alsnog even bijkomt, vind ik geweldig”, aldus de Nederlandse Julia. Haar Vlaamse collega noemt Diede „een grote aanwinst.”