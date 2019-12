Linda de Mol teleurgesteld in kijkcijfers Ladies Night

„Ik geef eerlijk toe dat de laatste weken de kijkcijfers teleurstellend zijn”, laat Linda de Mol dinsdag in Pauw weten over de teleurstellende cijfers van het door haar bedachte Ladies Night. ”Natuurlijk zijn we daar dan allemaal even van slag van en Merel vindt het ook moeilijk en zo’n heel team dat er hard aan werkt, maar opgeven zit niet heel erg in het karakter, hè?”

Linda heeft niet laten weten of ze nu kampt met een ’lichte depressie’. Gemiddeld schakelen er namelijk wekelijks 175.000 kijkers in voor de talkshow op Net5 en scoort daarmee structureel onder de ’magische grens’ die ze eerder in De Wereld Draait Door had genoemd. „Onder de 200.000 kijkers heb ik een lichte depressie.”

Ondanks de teleurstellende kijkcijfers keert de talkshow in maart 2020 wél terug. „Merel doet het geweldig, we geloven er echt nog steeds in en we gaan vanaf maart Ladies Night 2.0 brengen.”