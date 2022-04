Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig kindsterretje deze week in ’Verslaafd’… Wilma Landkroon: ’Drugs hebben mijn familie verscheurd!’

Door Jan Uriot

Ⓒ ANP/HH

Ze heeft zelf veel narigheid meegemaakt in haar jeugd, maar daar wil Wilma Landkroon niet meer over praten. Het voormalig kindsterretje dat bij Pierre Kartner op schoot over haar lieve opa zong, deelt wel een actueel drama. Eentje dat deze week te zien is in een aflevering van het RTL-televisieprogramma Verslaafd. „Mijn 25-jarige neefje Marlon is overleden aan een overdosis drugs en zijn tweelingbroertje dreigde diezelfde kant op te gaan…”