Zilveren Nipkowschijf voor ’Brieven aan Andalusië’

Biemans en zijn vrouw Audrey (’De ster van de show’) waren vanuit Zuid-Spanje naar Nederland afgereisd en konden daardoor zelf de prijs in ontvangst nemen. Brieven aan Andalusië (Vpro) is een zesdelige reeks die werd uitgezonden vanaf september 2019.

Biemans, met zijn echtgenote en twee kinderen gevlucht vanuit Nicaragua dat zucht onder een dictatoriaal bewind, schrijft 385 brieven aan inwoners van de streek. Hij vraagt hen of er voor zijn gezin een toekomst is in deze streek die worstelt met eigen problemen.

Vorig jaar won de Vpro met de revalidatiedocu Stuk. In 2018 ging de Zilveren Nipkowschijf naar De Luizenmoeder (Avrotros). De eervolle vermelding ging naar 100 dagen voor de klas (Vpro) van Tim den Besten en Nicolaas Veul. Eerder ging die prijs naar onder meer Eva Jinek en Theo en Thea.

De Zilveren Reissmicrofoon, de radiovariant, ging naar Virus verhalen (NTR).