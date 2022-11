Jack Johnson naar Nederland voor show in AFAS Live

Johnson stond in 2006 al in dezelfde zaal voor een show in het teken van zijn succesvolle derde album In Between Dreams. In 2013 trad hij voor de laatste keer op in de concertzaal die toen nog de Heineken Music Hall heette. Nu keert hij dus na tien jaar terug, vanwege het album Meet the Moonlight dat eerder dit jaar is verschenen.

De kaartverkoop start op woensdag 16 november om 11.00 uur.