Selena Gomez heeft nieuwe album klaar

De 26-jarige Selena hintte de afgelopen maanden al dat er nieuwe muziek aan zat te komen met foto's vanuit de studio op sociale media. Hoe lang de fans nog moeten wachten, blijft echter nog even geheim. Selena liet zich niet verleiden tot uitspraken over de releasedatum. "Dat is alles", aldus de zangeres geheimzinnig.

Het laatste album van Selena, Revival, stamt uit het najaar van 2015. De afgelopen jaren deed ze het een periode wat rustiger aan, zeker na haar niertransplantatie in 2017.