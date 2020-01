Dave Chappelle keert terug naar Amsterdam

Dave stond in 2018 ook al in de Ziggo Dome en trad in 2015 op in AFAS Live, destijds nog de Heineken Music Hall. De komiek vertelt geregeld dat hij graag in Amsterdam komt.

De 46-jarige stand-upcomedian heeft een paar mooie jaren achter de rug. Zo kwamen er in 2017 vier specials van hem uit op Netflix, won hij de afgelopen twee jaar de Grammy Award voor beste komedie album en ontving hij eind vorig jaar de Mark Twain Prize For American Humor. Die award wordt jaarlijks uitgereikt aan talenten uit de Amerikaanse comedywereld.

De kaartverkoop voor Dave’s show in de Ziggo Dome start vrijdagochtend.