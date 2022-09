Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Ik vertrek XL – aflevering 2 Wrang overlijden in Ik vertrek: hoe verder zonder deze gangmaker?

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Hans (l.) en Renzo in Italië. Ⓒ AvroTros

Het is even wennen voor de zaterdagavondkijker op NPO 1: ’Ik vertrek XL’. Groepen gaan het buitenlandavontuur met elkaar aan, in zes afleveringen. Wie is ook alweer wie? En wat is hun gezamenlijke doel? Met de ’uitgebreide’ versie van de tv-klassieker wordt ook de rampspoed uitvergroot. Geld stoppen in een huis dat nog niet eens van jou is, verbleekt bij wat nog moet komen.