Hilaria Baldwin zwanger van vijfde kindje

De 36-jarige vrouw van Alec Baldwin (62) onthult op Instagram het goede nieuws. „Geluid aan... Ik laat de baby het woord voeren omdat ik niet de woorden heb om uit te drukken hoe dit geluid ons laat voelen”, schrijft Hilaria bij een filmpje. „Ik heb net het goede nieuws gekregen dat de kleine helemaal in orde en gezond is. Ik wilde dit graag met jullie delen. Daar gaan we weer!”

Op het filmpje is duidelijk de hartslag te horen van het kleintje in haar buik.

Hilaria en Alec hebben samen al vier kinderen: Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) en Romeo (1). Alex heeft ook nog een dochter met zijn ex Kim Basinger, de 24-jarige Ireland. In november maakte Hilaria bekend na vier maanden zwangerschap een miskraam te hebben gehad, slechts zeven maanden daarvoor verloor ze ook al een kindje.