Monique laat fans speculeren: ’Weer aanzoek André?’

Fans speculeren volop over de opvallende manoeuvre van Monique met de goudkleurige ring om haar rechterringvinger. „Hartstikke mooi, maar volgens mij gaat het om de ring om je vinger? Of zie ik nu dingen die er niet zijn?”, vraagt een nieuwsgierige fan. ’Uiteraard’ gaat het om de ring, meent een ander. Sommigen zijn nog veel explicieter: „Weer een aanzoek van André?”

Toch menen anderen dat er teveel gezocht wordt achter het gebaar van Monique: „Ze houdt gewoon de hand voor de camera en mensen beginnen over de ringen, hahaha.” In elk geval verklaart de knipperlichtrelatie van André Hazes een paar uur later niet de liefde aan de zanger, maar aan haar vriendinnen, bij een foto van de groep meiden waarvan de meesten al langer in haar leven blijken te zijn dan André. „Ik ben dankbaar voor zo’n fijne loyale groep vrouwen om mij heen! Ik houd van jullie.”

Eerder postte ze met kerst wel een foto van haar samen met André en hun zoontje André junior en wenste ze iedereen fijne feestdagen. „Veel gezelligheid en liefde voor jullie. Geniet met elkaar.”

Bekijk ook: Bekende Nederlanders vieren volop kerst samen