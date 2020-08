Kroonprins Frederik goedgemutst weer aan het werk

Vrijdag kon Frederik dan eindelijk op pad, en de royal had er zin in. Volgens Billed-Bladet was hij goedgemutst en liep hij stralend rond bij de elektriciteitscentrale Asnæs in Kalundborg. De kroonprins woonde de opening bij van een nieuw blok van de grootste centrale van Denemarken.

Rond 13.00 uur werd hij verwelkomd door energie- en klimaatminister Dan Jørgensen. Nadat de twee elkaar een elleboogje hadden gegeven, volgens Billed-Bladet de correcte manier om elkaar in deze coronatijd te begroten, kon het nieuwe blok van de centrale worden geopend. Blok 6 van de centrale kan elektriciteit en warmte leveren zonder fossiele brandstoffen te gebruiken.