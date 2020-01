Japanse keizer-emeritus kreeg MRI-scan na onwelwording

Ⓒ EPA

De voormalig keizer van Japan, Akihito, heeft donderdag kortstondig het bewustzijn verloren. De 86-jarige keizer-emeritus onderging daarna een MRI-scan om te zien wat de oorzaak was van het kort buiten bewustzijn raken. Volgens een woordvoerder van het bureau van de keizerlijke hofhouding is echter geen afwijking gevonden en was er ook geen aanwijzing van een beroerte.