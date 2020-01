Keizer-emeritus Akihito van Japan onwel geworden

De keizer onderging donderdagmorgen een MRI-scan om te zien wat de oorzaak was van het kort buiten bewustzijn raken. Volgens een woordvoerder van het bureau van de keizerlijke hofhouding is echter geen afwijking gevonden en was er ook geen aanwijzing van een beroerte. De gezondheid van de vorig jaar afgetreden keizer zal de komende tijd echter scherp in de gaten worden gehouden.

Akihito viel thuis flauw, in aanwezigheid van keizerin-emerita Michiko (85) die meteen de arts waarschuwde. Er kwam snel hulp en in zijn slaapkamer kwam de keizer-emeritus weer tot bewustzijn.

Akihito is in het verleden behandeld aan prostaatkanker en aan hartkwalen. Vanwege gezondheidsproblemen deed hij afgelopen jaar afstand van de troon. Zijn zoon Naruhito is hem afgelopen mei opgevolgd.