Sven Kockelmann stapt over naar WNL en gaat Op1 presenteren

Met de komst van Sven Kockelmann zal WNL vanaf 2022 twee avonden per week voor rekening nemen in het avondprogramma. Nu al presenteren Welmoed Sijtsma en Jort Kelder een avond. De nieuwe verdeling is in overleg met de andere omroepen.

In goed overleg zal Sven Kockelmann zijn contract bij KRO-NCRV afmaken. Volgens hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL draagt de overstap bij ’aan verdere journalistieke versterking’. „En er volgen nog meer transfers.”