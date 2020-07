De 7 meest bizarre uitspattingen van Mike Tyson

Ⓒ ANP/HH

Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Mike Tyson lijkt dan wel afscheid te hebben genomen van zijn extreme gedrag, de boksring bleef wél naar hem lonken. En dus maakt Iron Mike zich klaar voor een comeback. Op 12 september neemt hij het in acht rondes in een ’demonstratiewedstrijd’ op tegen Roy Jones Junior. Of de 54-jarige bokser met deze terugkeer ook weer zal vervallen in zijn oude patroon van heftige uitspattingen is natuurlijk nog maar de vraag, maar dat hij genoeg dingen heeft uitgehaald om wel zeven levens mee te vullen moge duidelijk zijn. Daarom de 7 meest bizarre gebeurtenissen uit het leven Mike Tyson.