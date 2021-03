Jason Derulo wordt vader

„We kunnen niet blijer zijn dan nu, met dit nieuwe hoofdstuk in ons leven”, schrijft de 31-jarige zanger bij een filmpje van de aankondiging. Te zien is hoe Jason en Jena hand in hand over het strand lopen en hij liefkozend Jena’s inmiddels duidelijk zichtbare babybuikje kust en aait.

De twee leerden elkaar vlak voor de coronapandemie in de sportschool kennen. „We hebben allebei het verlangen om de hele tijd te trainen, dus ik had haar daar al eerder gezien. De tweede keer dacht ik haar zag, ben ik op haar afgestapt en de rest is geschiedenis.”