Cilly Dartell opnieuw getroffen door longkanker

„Het zal jullie wellicht zijn opgevallen dat het de laatste maanden wat stil is op mijn social media. En aangezien ik steeds vaker de vraag krijg: ‘Hoe gaat het met je?’ heb ik toch maar besloten er niet meer omheen te draaien en te vertellen dat het helaas niet zo goed gaat”, begint Cilly haar relaas.

Ze vervolgt: „In februari is geconstateerd dat ik weer longkanker heb en dit keer in een minder gunstig stadium. Een gecombineerde chemo-/immuuntherapie werd het advies. Het oorspronkelijke plan om me in het AvL in Amsterdam te laten behandelen, werd door het coronavirus in duigen gegooid.” Cilly laat weten alsnog behandeld te worden, maar dan in Florida, waar ze samen met haar man woont. „De chemo/immuun behandeling volg ik nu al een paar maanden maar het is nog te vroeg om te zeggen of het aanslaat of niet.”

Hoewel ze hoop vol is, gaat het haar naar eigen zeggen niet altijd even makkelijk af. „Het is behoorlijk pittig allemaal. Gelukkig is mijn man en steun en toeverlaat, Jan bij me en dat is superfijn. Onze kinderen spreken we heel regelmatig en dat vergoedt een beetje het gemis van het elkaar niet kunnen zien. Ook is het heerlijk dat vrienden van all over the world af en toe via de app laten weten dat ze dichtbij zijn. Ik had graag wat vrolijkers gemeld, maar helaas is het even niet anders”, aldus Cilly.

Cilly is in 2016 voor het eerst gediagnosticeerd met longkanker. Na behandeling werd ze gezond verklaard.