Floor Jansen baalt van imago metal

De Nightwish-frontvrouw vindt dat metal een imago heeft dat niet strookt met de werkelijkheid. „Je hoort vaak terug dat metal heel hard en schreeuwerig is en dat het alleen maar agressieve nummers zijn die over Satan gaan”, schetst Floor het volgens haar onjuiste beeld aan BuzzE.

Dat is volgens de zangeres onterecht, want het genre is een stuk diverser dan men denkt. „Natuurlijk zijn er scheurende gitaren en kan het hard zijn, maar metal is vooral een verzamelnaam voor een muzikaal genre met flink wat subgenres. Het omvat zoveel verschillende stijlen dat je het simpelweg niet over een kam kan scheren.” Ook Nightwish zelf is ’in geen enkel hokje te plaatsen’. „We zijn beïnvloed door veel stromingen, dus Nightwish’ muziek laat zich niet in één woord of in één stijl vatten.”

Beste Zangers

Dat de grote Nederlandse radiozenders nagenoeg geen metal draaien, draagt er volgens Floor ook niet aan bij dat de stereotyperende mening over metal verbetert. „Waarom zou je geen songs van metalbands draaien? Nightwish staat volgend jaar twee keer in een nu al uitverkochte Ziggo Dome, dat geeft toch aan dat veel mensen ernaar luisteren. Het is zonde om niet een grotere muzikale diversiteit te laten zien. Je ontzegt de luisteraar anders echt iets.”

Om het beeld van metal te veranderen en een breder publiek kennis met Nightwish te laten maken deed Floor onlangs mee aan het tv-programma Beste Zangers. „Ik denk dat het programma heel actief meewerkt aan het verbreden of zelfs het wegnemen van die hokjes.”

De zangeres is van mening dat de kijkers van het populaire programma ook helemaal niet zo bezig zijn met muzikale genres. „Het is veel belangrijker dat de emotie voelbaar is in de nummers. Dat zoveel mensen er elk seizoen naar kijken, laat wel zien dat ze er een gevoel bij hebben.”