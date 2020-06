Alle ogen gericht op VI: gaat Derksen door het stof of niet?

Het is niet de eerste keer dat Johan Derksen in opspraak is gekomen met opmerkingen tijdens de liveshow. Ⓒ ANP

Hilversum - Het tv-programma Veronica Inside kan maandagavond net zo goed ’Doet-ie het of doet-ie het niet’ heten. Want alle ogen zijn op Johan Derksen gericht. Gaat ’De Snor’ dan eindelijk diep door het stof? Zal de voetbalanalist zijn omstreden Zwarte Piet-uitspraak over Akwasi terugnemen? Of doet hij er straks nog een schepje bovenop?