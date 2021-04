Crime Scene Investigation krijgt vervolgserie

Het drietal speelde teamleider Gil Grissom, rechercheur Sara Sidle en labmedewerker David Hodges in CSI: Crime Scene Investigation, dat in 2000 van start ging. De serie over het forensische team van de politie in Las Vegas was al snel razend populair, en zorgde voor spin-offs CSI: Miami en CSI: New York, die het tien en negen seizoenen volhielden. Na het einde van de originele show in 2015 volgde nog een derde spin-off, CSI: Cyber. Die serie was met twee seizoenen echter geen lang leven beschoren.

CSI: Crime Scene Investigation was tussen 2006 en 2016 de best bekeken dramaserie ter wereld. Volgens Deadline heeft de CSI-franchise in totaal al meer dan een miljard dollar opgeleverd.