’We raken gewend aan coronasituatie, bizar’

En dat is volgens de presentator raar, als je met een bril van een jaar geleden kijkt. „Als iemand een foto post van een drukke winkelstraat, reageren allemaal mensen boos dat het druk is. Dat is toch bizar eigenlijk?” Een jaar geleden had hij nooit geloofd dat hij zou schrikken van een knuffelend paar in een film. „Maar nu schreeuw ik haast nee tegen het tv-scherm.” In het programma wil hij daarom terug naar de eerste weken dat corona het leven in Nederland begon te beheersen. „We moeten niet vergeten hoe geshockeerd we reageerden. We leefden van persconferentie naar persconferentie.” Hij herinnert zich nog dat hij op zijn balkon stond te klappen voor de zorg. „Het is veel strikter nu, maar die pieken zijn weg”, aldus Art.

In Iedereen had het erover: corona special komen vier verschillende mensen aan bod. Monique de uitvaartondernemer, IC-verpleegkundige Emma, hoogzwangere Tess en de 83-jarige Elon die zijn vrouw niet meer kon opzoeken in het verpleeghuis. Zij hebben in de eerste lockdown vlogs gemaakt en Art zoekt ze op om te vragen hoe het gaat. „Tess was hoogzwanger en zette zich als een soort leeuwin neer. Ze had op YouTube opgezocht hoe ze zelf een keizersnede kon doen, omdat ze bang was niet meer terecht te kunnen in het ziekenhuis. Onvoorstelbaar.”

Maar ook het verhaal van de 83-jarige Elon zal Art niet snel vergeten. „De verpleegkundige van het huis vertelde hoe hij over de gang loopt terwijl er twaalf bewoners allemaal alleen in hun kamertje in isolatie zitten en smeekten of ze eruit mochten.” Een van die bewoners was de vrouw van Elon, die dementerend was. Door de sluiting van de verpleeghuizen kon hij haar niet meer opzoeken en drie weken later overleed zij alleen op haar kamer. „Hartverscheurend, daar zijn geen woorden voor.”

Deze verhalen hebben Art geraakt en hij hoopt dat mensen er herkenning of troost uit putten uit de coronaspecial van Iedereen had het erover.