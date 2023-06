Foo Fighters bevestigen tour in 2024

De Amerikaanse rockband betrad plotseling de Pyramid Stage, op het tijdstip dat de onbekende naam The Churnups geprogrammeerd stond. Tijdens het optreden dat een uur duurde, had Grohl een boodschap voor het publiek. „Ik weet al dat we volgende zomer terugkomen voor een hele ’f*cking’ tour, dus jullie kunnen ons zien bij die ’f*cking’ show.”

Eerder werd bekend dat Pinkpop de band graag op de zaterdag geprogrammeerd had, maar dat er nog te veel onzekerheid was vanuit de groep. De Foo Fighters verloren iets meer dan een jaar geleden hun drummer Taylor Hawkins en moesten op zoek naar een nieuwe drummer.

Opgedragen

Vorige maand liet de band weten dat Josh Freese de nieuwe drummer tijdens liveshows is geworden. Herman Schueremans van het Belgische Rock Werchter zinspeelde vrijdag ook al op de komst van Dave Grohl en zijn mannen tijdens een interview met StuBru. „Foo Fighters als vervanger van Stromae kon dit jaar niet meer. Maar soms moet je dingen een jaar laten liggen, zodat ze nog beter worden.”

De band tourt dit jaar voornamelijk in de Verenigde Staten, maar had met optredens op Rock Am Ring en Rock Im Park (Duitsland) twee exclusieve Europese shows. Begin juni kwam het nieuwe album But Here We Are uit. Het album is opgedragen aan de overleden Hawkins en de moeder van Grohl, Virginia, die vijf maanden later overleed.

