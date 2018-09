Susan Sarandon: er zijn meer daders van misbruik

Susan Sarandon Ⓒ Hollandse Hoogte

Susan Sarandon is ervan overtuigd dat er nog veel meer Hollywood-gezichten rondlopen die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag of seksueel misbruik. Veel slachtoffers durven er echter nog niet mee naar buiten te treden, zegt de actrice tegen The New York Daily News.