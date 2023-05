’Beau is afraid’: een paranoïde reis door traumatisch Wonderland

Wat: film, tragikomedie

Regie: Ari Aster

Met: Joaquin Phoenix, Patti LuPone, Amy Ryan

Tot hij in een innerlijk konijnenhol in tuimelt en zo hard naar beneden suist dat waan en werkelijkheid niet langer van elkaar te onderscheiden zijn.

Ari Aster debuteerde in 2018 met Hereditary, een uiterst effectieve horrorfilm over bezetenheid. Een jaar later maakte de Amerikaanse regisseur Midsommer met Florence Pugh, waarin hij bewees dat duister geen absolute voorwaarde is voor doodenge taferelen. Zijn derde speelfilm is een freudiaans griezelkabinet, maar dan wel met een knipoog. Want de particuliere angstbeelden, traumatische herinneringen en beklemmende verwachtingen waarmee Beau zich geconfronteerd ziet, wekken soms welbewust onze lachlust op.

Surrealistische nachtmerries

Zijn paranoia is zowel beklemmend als aanstekelijk. Net als zijn verbijstering over wat hij beleeft en wie er op zijn pad komen tijdens zijn reis door zijn persoonlijke Wonderland. De rol van Joaquin Phoenix is dan ook vooral reactief: steeds weer probeert hij grip te krijgen op de situaties waarin hij belandt, steeds opnieuw blijkt dat hij nauwelijks richting kan geven aan deze surrealistische nachtmerries. Ze blijken gevoed te worden door schuldgevoelens en door de drang om zich te ontworstelen aan zijn dominante ‘Jiddische mama’.

Beau is afraid is met een lengte van drie uur onmatig, soms bijna niet te volgen, af en toe volkomen krankzinnig, maar ook eindeloos boeiend. Ari Aster verdeelt de geesten met zijn eigenzinnige film, die lang niet iedereen zal willen of kunnen uitzitten. Toch loont dat wel de moeite, omdat je na afloop een onvergetelijke kijkervaring en een hoofd vol vraagtekens rijker bent.

✭✭✭✭