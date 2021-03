Katherine Heigl onderging ingrijpende nekoperatie

„Nou mensen, nu ben ik bionisch! Er zijn twee titanium plaatjes in mijn nek gezet, waardoor ik vanaf nu waarschijnlijk urenlang op mijn hoofd kan staan. Ik ga dat nu nog niet proberen, maar geef me een paar maanden en ik laat jullie versteld staan. Ik ben ontzettend dankbaar voor het geweldige werk dat het hele team van artsen heeft verricht en mij verlost heeft van de meest gruwelijke pijn die ik ooit heb gekend. Zij hebben me mijn leven teruggegeven!”, aldus Katherine.

Ze vervolgt: „Ook enorm veel dank aan dokter Robert Watkins, voor het feit dat hij me echt als een mens, en niet als een nummer, behandeld heeft. Hij heeft alle tijd genomen om de opties met me door te nemen, om uiteindelijk de beslissing te maken die het beste was voor mijn nek en daardoor mijn leven. Het is altijd eng om een operatiekamer in te gaan en te vertrouwen op de mensen daar, maar iedereen die daar was heeft me zo op mijn gemak gesteld. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor alles.”

Eerder postte Heigl al een filmpje van haar echtgenoot Josh Kelley op Instagram, waarin hij te zien is in een ziekenhuiskamer, met de actrice lachend op de achtergrond. „Dit is de man die je bij je wilt hebben tijdens een crisis.”