’Buitenstaander’ Leeflang nieuwe baas NPO

Leeflang (52) is een buitenstaander: sinds ze haar studie in 1994 afrondde, verkeert ze aan de Amsterdamse Zuidas waar ze onder meer het prestigieuze Boekel de Neree liet opgaan in Dentons. Momenteel is ze managing partner bij Deloitte Legal. Opvallend is haar lange lijst van nevenfuncties: ze is voorzitter van de raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), vicevoorzitter van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding, voorzitter Audit Advisory Committee Algemene Rekenkamer en lid van de raad van toezicht van het RadboudUMC.

De nieuwe topvrouw noemt het een voorrecht om voorzitter te worden van de NPO. „De publieke omroep heeft een sterke positie in het Nederlandse medialandschap, maar het is een dynamische omgeving waarin de NPO zich bevindt”, zegt ze. „Juist in deze tijden met veel maatschappelijke vraagstukken is een heldere positionering en pluriformiteit van de publieke omroep voor de toekomst van groot belang, zowel organisatorisch als qua inhoud. Ik wil er als voorzitter van de NPO zijn voor de hele publieke omroep en samenwerken met onze omroepen, makers en het bredere maatschappelijke speelveld. Ik zie er enorm naar uit om daaraan mijn steentje bij te dragen.”

Lange zoektocht

De afgelopen maanden gingen er de nodige namen de ronde over de opvolging van Shula Rijxman. Zo waren daar die van Arjan Lock (programmamaker/omroepbestuurder) en Eppo van Nispen tot Sevenaer (directeur Beeld en Geluid), die allebei de weg goed kennen in Hilversum. Daarnaast werd ook een reeks ’Haagse’ namen genoemd: onder andere die van Alexander Pechtold (D66) en Laetitia Griffith (VVD). Ook topambtenaar Afke van Rijn zou zijn overwogen.

Raad van toezicht-voorzitter Tjibbe Joustra roemt de bestuurlijke kwaliteiten van Frederieke Leeflang: „Ze heeft geen directe ervaring in de mediawereld, maar brengt ruime bestuurlijke ervaring, verbindend leiderschap en een onbevangen vernieuwende blik mee wat de raad van toezicht als belangrijkste criteria had gesteld. De NPO is een passievolle en professionele organisatie met zeer sterke teams op Audio en Video. Leeflang is analytisch sterk en vertaalt dit in concrete acties en verbindt door haar leiderschap. Bovendien heeft ze duidelijk oog voor intermenselijke verhoudingen, hecht aan dialoog en heeft een sterke affiniteit met de publieke omroep.”