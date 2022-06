Eis verdachten overvallen bekende en vermogende Nederlanders tussen 2 en 10 jaar

Gossip

Steradvocate Camille Vasquez verdedigt Johnny Depp ook in geweldszaak

Camille Vasquez, de vrouw die furore maakte als advocaat van Johnny Depp in zijn smaadzaak tegen Amber Heard, gaat de acteur nu ook verdedigen in een geweldszaak. De filmster werd in 2018 aangeklaagd door tegenspeler in City of Lies, Gregg Brooks, die zegt door hem te zijn geslagen tijdens de opname...