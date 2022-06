OM eist 2 tot 10 jaar voor overvallen op vermogende BN’ers

De zwaarste eisen waren voor Hamza T., Saïd O. en Eddie N., die op 8 augustus 2020 met veel geweld Nikkie ‘Tutorials’ de Jager en haar vriend Dylan in hun woning in Uden overvielen. Op beelden van bewakingscamera’s die in de zittingszaal werden afgespeeld, is te zien hoe twee van de overvallers de tuin insluipen. De een is gewapend met een groot mes, de ander met een vuurwapen.

Nikkie de Jager en Dylan werden geslagen, vastgebonden met touw en tiewraps en bedreigd. Wat de officier van justitie betreft wordt dat bestraft met 10, 9 en 8 jaar cel voor Hamza T., Saïd O. en Eddie N. Daarnaast eiste ze oplegging van een locatieverbod voor Uden gedurende vijf jaar.

Volgens de officier zijn de verdachten uitsluitend uit geweest op hun eigen gewin, en hebben ze zich niets gelegen laten liggen aan de gevoelens van hun slachtoffers, van wie er een paar zwaar getraumatiseerd raakten. ,,Zeer heftig en schokkend, zeker als je moet vrezen voor je leven.”

De inbraken en overvallen vonden allemaal plaats in de regio Rotterdam. Ze werden volgens het OM door de verdachten in wisselende samenstelling gepleegd, na grondige voorbereidingen. Zo verkenden ze de luxe vrijstaande woningen ’s nachts, zochten informatie op over de bewoners en probeerden in een geval zelfs een glazenwasser over te halen om foto’s van het interieur te maken.

Smeerden lenzen in

Ter voorbereiding van een inbraak in een andere woning smeerden de verdachten de lenzen van bewakingscamera’s in met modder, en verborgen ze een uitschuifbare ladder onder herfstbladeren. Een witte terrasstoel waarop ze hadden gestaan, werd keurig schoongemaakt en teruggezet, om te voorkomen dat de bewoners onraad zouden ruiken.

Tijdens de behandeling van de strafzaak deden alle verdachten er het zwijgen toe. Ze gaven geen verklaring voor de hoge geldbedragen die ze op hun bankrekening gestort kregen, de versluierde taal die ze tijdens afgeluisterde gesprekken bezigden, hun speurtocht op internet naar de waarde van jachtgeweren en gouden munten, die vlak ervoor waren gestolen uit een woning in Ridderkerk, en het dna dat werd gevonden op de plaatsen delict.

Of ze verzonnen volgens de officier smoezen. Zo beweerde de verdachte die een Rolex horloge in zijn onderbroek verstopte, dat hij het bewaarde voor de eigenaar. Maar die had aangifte gedaan van diefstal.

Een andere verdachte viel na een inbraak van een balkon en werd door zijn kompanen naar het Maasstadziekenhuis gebracht. Hij beweerde dat hij zijn arm en pols had gebroken tijdens een ripdeal.

Criminele organisatie

Volgens het Openbaar Ministerie vormden de verdachten een criminele organisatie die het plegen van inbraken en overvallen tot doel had. Vrijwel allemaal bleken ze een strafblad te hebben, sommigen liepen zelfs nog in een proeftijd van een vorige veroordeling.

Saïd O. heeft een strafblad van 22 pagina’s en is al eerder tot ongewenst vreemdeling verklaard. Het weerhield hem er volgens de officier niet van om gewoon door te gaan met zijn criminele activiteiten.

De komende week wordt de zaak tegen een achtste verdachte nog behandeld en komen de advocaten van de verdachten aan het woord. De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.