Howard Stern wil O.J. Simpson van Twitter af

Simpson werd aangeklaagd voor de moord maar werd na een zeer tumultueus verlopen en omstreden proces vrijgesproken. Uiteindelijk verdween de sportlegende toch achter tralies vanwege een gewelddadige beroving. Eind 2017 kwam hij vervroegd vrij.

Simpson is de laatste tijd weer actief op Twitter en plaatste onder meer foto’s waarop hij vrolijk aan het golfen is. Kim Goldman zei in de uitzending van Stern dat deze foto’s „een stomp in de maag zijn” voor haar familie, die er nog steeds van overtuigd is dat Simpson verantwoordelijk is voor de tweevoudige moord een kwart eeuw geleden.

Ongepast

Stern beaamde dat de foto’s die de sportlegende nu plaatst op Twitter „volstrekt ongepast zijn.” Hij sloot zich direct aan bij een oproep van Kim Goldman aan Twitter om O.J. Simpson van het sociale medium te verwijderen. Overigens heeft Simpson met het plaatsen van zijn golffoto’s feitelijk geen regels van Twitter overtreden.

Twitter wilde aan The Hollywood Reporter geen commentaar geven over de oproep van Stern.