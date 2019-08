Koning van Marokko viert verjaardag niet langer openbaar

Waarom is besloten om de verjaardag van Mohammed VI, die op 21 augustus 56 jaar wordt, niet groots te vieren is niet duidelijk. In 2014 werd de viering van zijn verjaardag al eens afgeblazen na het overlijden van zijn tante. Het jaar erop werd het echter weer als gebruikelijk gevierd.

De verjaardag van de koning werd jaarlijks op het paleis gevierd als ’feest van de jeugd’, waarbij ook aandacht wordt besteed aan Marokkaanse jongeren.