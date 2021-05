Fans hopen op hereniging Jennifer Lopez en Ben Affleck

„Wow...als ’Bennifer’ weer een ding wordt, dan is dat onze beloning na vier jaar lijden onder president Donald Trump”, aldus een volger. Een ander schrijft: „Oude liefde roest niet. Toen was het niet hun tijd, ondanks de liefde die er tussen hen was. Hopelijk brengt het lot ze nu weer samen.”

Jennifer en Ben waren van 2002 tot 2004 samen en in die periode verloofden ze zich met elkaar, namen ze films en videoclips op, maar spatte hun sprookje uiteindelijk toch uiteen. Volgens Matt Damon, Afflecks beste vriend, ’zat Ben er destijds compleet doorheen’. „Hij was zó verliefd op haar, maar echt zó verliefd...ik heb hem nog nooit gezien. En zij was ook stapelgek op hem. Maar de druk van buitenaf, met de media die hen constant volgden, werd gewoon teveel.”

Alex Rodriguez, de ex-verloofde van Jennifer, zou het volgens E! News allemaal met lede ogen aanzien. „Jennifer en hij zijn pas net uit elkaar, dus dan is het best wel pittig om haar ineens weer met Ben Affleck te zien. Ook al zouden ze gewoon als vrienden samen een weekendje zijn weg gegaan, het blijft lastig. Alex vindt het moeilijk om te zien dat Jennifer zo snel doorgaat met haar leven en het net lijkt alsof hij alweer vergeten is.”