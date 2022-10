Na succes van ’Dahmer’ nieuw drieluik rondom moordenaar

Dit drieluik belooft de zwaar getroebleerde geest van Dahmer (die in 1994 in de gevangenis werd vermoord) te ontleden, onder meer via opnames van gesprekken met de moordenaar. Zijn advocate van dertig jaar geleden, Wendy Patrickus, blikt terug op de omvangrijke zaak. „Het was mijn eerste baan. Ik voelde me net Clarice Starling in Silence of the lambs”, zegt ze, verwijzend naar de beroemde film met Anthony Hopkins en Jody Foster.

Oscarnominatie

Conversations with a killer is gemaakt door de voor een Oscar genomineerde Joe Belinger, die eerder de seriemoordenaars Ted Bundy en John Wayne Gacy centraal stelde in de reeks. In een Amerikaans interview vertelde Belinger dat hij Dahmer – Monster: the Jeffrey Dahmer story (zoals de volledige titel luidt) niet heeft gezien. „Ik heb alleen een derde deel van Conversations with a killer gemaakt. Ik denk dat Netflix het zo heeft geprogrammeerd, met de serie in gedachten.”

Waarschuwen

Op kritiek die er ook is op Dahmer, over een moordenaar in de schijnwerpers zetten en wat dat betekent voor de slachtoffers en nabestaanden, zegt hij: „Zoals gezegd heb ik het niet gezien, en ik wil daarom niet de maker afvallen. Dit soort verhalen roept veel reacties op. (...) Het is belangrijk om volgende generaties te waarschuwen. Bundy, Gacy én Dahmer zijn de belichaming van een bepaald tijdperk waarin de politie nalatig was in gemarginaliseerde gemeenschappen. Daardoor konden deze mensen gedijen.”