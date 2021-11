André van Duin en Nikkie de Jager te gast in Linda's Wintermaand

Linda praat in het programma met haar gasten over hun meest memorabele momenten en samen kijken ze terug op het afgelopen jaar. Mell & Vintage Future is opnieuw de huisband van de show, die vanaf 5 december wekelijks is te zien.

Linda's Wintermaand is een afgeleide van het programma Linda's Zomerweek, dat Linda eerder zes seizoenen lang voor RTL 4 maakte. Vorig jaar waren onder anderen Mark Rutte en Matthijs van Nieuwkerk te gast. In maart maakte Linda een eenmalige special waarin Marco Borsato voor het eerst praatte over zijn stukgelopen huwelijk.