Kanye West wil met zondagsdiensten naar Europa

Een van de goede voornemens van Kanye is om in het nieuwe jaar ’het woord van God’ op zo veel mogelijk plekken ten gehore te brengen. De rapper zou al verschillende locaties in Europa en Afrika op het oog hebben voor zijn versie van een zondagse mis.

Het zal de eerste keer in jaren zijn dat Kanye weer buiten Amerika het podium beklimt. Reguliere tournees heeft de rapper echter helemaal afgezworen. Ook wil hij geen seculiere muziek meer uitbrengen.

Kanye organiseert sinds ruim een jaar wekelijks een Sunday Service op verschillende plekken. Zijn christelijke geloof voert sindsdien de boventoon in zijn carrière. Zo bracht de rapper vorig jaar twee gospelplaten uit en maakte hij Bijbelse opera’s.