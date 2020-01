Monique Klemann komt met derde soloalbum

Het album is volgens Monique een mix van pop en soul, beïnvloed door jazz. De plaat is geproduceerd door J.B. Meijers (De Dijk, The Common Linnets). „Het is J.B. gelukt om mijn stem licht, helder, lyrisch, funky en soms zelf dreigend te laten klinken in waanzinnig mooie producties die geen enkel moment vervelen”, zegt Monique over het resultaat.

Met Richard Jansen van Fatal Flowers zingt Monique het duet In Love, een Engelstalige bewerking van het door Daniël Lohues geschreven Verliefd. „Ik was altijd al een beetje verliefd op dit liedje van Daniël Lohues. Ik wist dat het te gewoon zou klinken met alleen mijn stem en daarom heb ik Richard gevraagd om het als duet met mij te zingen.” Richard en Monique waren ooit bandgenoten, voordat hun gezamenlijke band opsplitste in Fatal Flowers en Loïs Lane.

In 2007 bracht Monique Klemann haar eerste soloalbum On Patrol uit, gevolgd door Coool in 2016. Tussendoor verscheen nog het Loïs Lane-album As One.