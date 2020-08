Goochelaar Ger Copper overleden na legionellabesmetting

„Lieve vrienden van Ger, na drie weken te hebben gevochten tegen een vreselijke ziekte, is Ger gisteren overleden”, schrijft illusionist Niels Houtepen op Facebook. „Ik wens iedereen heel veel sterkte met dit verlies, met name zijn partner Roland en zijn familie.”

Copper liep tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika enkele weken geleden een legionellabacterie op waardoor zijn immuunsysteem werd aangetast. Op donderdag 6 augustus verloor hij de strijd tegen te ziekte. Hij werd 67 jaar.

Ger Copper is oud-wereldkampioen goochelen en oprichter van de Dutch School of Magic. Hij is ook coach geweest van Hans Klok.