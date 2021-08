The Weeknd is gestopt met harddrugs: ’Ik wil kinderen’

De zanger vertelt in het interview dat hij nog wel af en toe alcohol drinkt en wiet rookt, maar verder helemaal geen drugs gebruikt. Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, stelt dat hij vroeger het gevoel had dat hij afhankelijk was van drugs. „Ik dacht dat ik het nodig had, en was niet bezig met uitzoeken hoe ik ervoor kon zorgen hoe ik zonder kon.”

De Canadese superster, bekend van hits als Blinding Lights, Starboy en I Feel It Coming, vertelde eerder dat hij jaren geleden ’ontzettend veel’ drugs gebruikte. De periode van 2008 tot 2010 omschreef hij als zijn „wazige jaren”.

Kinderen

The Weeknd zegt ook dat het stichten van een gezin voor hem een reden was om helemaal te stoppen met harddrugs. „Ik wil uiteindelijk een gezin. Ik weet dat ik weleens zeg dat ik geen kinderen wil, maar dat wil ik wel. Ik wil kinderen.”

De zanger had jarenlang een knipperlichtrelatie met het half-Nederlandse model Bella Hadid. Ook had hij korte tijd een relatie met zangeres Selena Gomez.