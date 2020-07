Viola Holt: presentatieduo 5 Uur Show te journalistiek

„Ik snap die keuze deels wel maar ik had liever gezien dat het een beetje gecombineerd was, wat lichter en met wat entertainment. Je komt thuis van je werk en je wilt toch een beetje lachen”, zei Holt zondag op NPO Radio 1 in De Perstribune.

Holt presenteerde de 5 Uur Show tussen 1989 en 1998 bij RTL. De voormalig presentatrice denkt dat de nieuwe serie, die bij SBS te zien zal zijn, totaal niet op de oude zal lijken. „Ik denk toch meer dat het een deskprogramma zal worden en niet zo uitgebreid. Als ze verstandig zouden zijn maken ze de interviews niet langer dan 2,5 minuut. Langer is niet meer van deze tijd.”