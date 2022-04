Premium Het beste van De Telegraaf

Actrice trouwde op 21e met King of Rock ’n Roll Priscilla Presley: ’Mijn eerste huwelijksjaren met Elvis waren vreselijk’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Priscilla en Elvis gaven elkaar in 1967 hun jawoord. Ⓒ Getty Images

Het is dit jaar alweer 45 jaar geleden dat hij overleed, maar Elvis Presley is nog altijd verre van vergeten. Niet alleen verschijnt deze zomer de biopic Elvis, ook zijn ex-vrouw Priscilla houdt The King of Rock ’n Roll alive and kicking. Deze week doet ze een boekje open over de ’ontzettend zware’ eerste jaren van haar huwelijk met de Amerikaanse zanger. Zo vertelt ze over de tol die ze moest betalen toen ze op haar 21e haar jawoord gaf aan, op dat moment, een van de meest begeerde mannen ter wereld.