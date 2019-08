Jeroen Pauw laakt ’opportunistisch’ tv-wereldje

„Ik zag mezelf als de uitbater van een goedlopend café aan een pleintje: mensen zitten avond aan avond gezellig bij jou bier te drinken, maar ineens wordt er aan de overkant een nieuw café geopend en in no time zitten ze allemaal dáár”, kijkt Jeroen terug in het septembernummer van LINDA.

„Maar toen de boel daar om onverklaarbare redenen weer instortte, kwamen ze allemaal terug naar mijn café”, vervolgt de talkshowhost. „Wat ik daar het meest naar aan vond is dat sommigen van hen toen zeiden, nadat ze er eerst vier keer hadden aangeschoven: ’Die Humberto is het niet, hoor, ik zit liever bij jou.’ Terwijl ik ze toch echt een jaar lang niet had gezien of gehoord.”

Volgens Jeroen is dat typisch „het opportunistische wereldje waarin wij werken. Ik besta bij de gratie van de afstandsbediening. Waardoor je volstrekt wegzapbaar en inwisselbaar bent.”