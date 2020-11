Gravin Eloïse deelt hilarische TikTok met ouders

„Deze video is voor de Nederlanders, want alleen zij zullen het begrijpen”, schrijft Eloïse bij haar laatste TikTok. In het filmpje is echter niet alleen de gravin te zien. Ook haar ouders, prins Constantijn en prinses Laurentien maken hun opwachting!

„Laat zien waardoor je beroemd bent geworden”, luidt de opdracht bij de video. Nadat eerst alleen Eloïse in beeld is terwijl ze al duidelijk veel lol heeft, duikt plots haar vader in beeld. Terwijl Eloïse playbackt op Better Now van Banks, doet prins Constantijn op de achtergrond een grappig dansje. Ook prinses Laurentien komt aan de beurt. Hoewel iets terughoudender dan haar man en dochter, heeft ook zij er zichtbaar schik in.

Kort nadat Eloïse de TikTok had geplaatst, was hij alweer verdwenen van haar account.