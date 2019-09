Johnny Depp weigert medewerking in zaak tegen Amber Heard

Johnny klaagde zijn ex aan nadat zij een opiniestuk schreef voor The Washington Post, waarin ze schreef over het huiselijk geweld waarvan ze slachtoffer werd tijdens haar relatie ’met een prominente man’. Hoewel Depp’s naam niet genoemd werd, was het duidelijk dat er met beschuldigende vinger naar hem werd gewezen. Volgens Johnny, die elke vorm van geweld ontkent, besloot Disney hierop hem niet mee te laten doen aan de Pirates Of The Caribbean franchise en eist hij een schadevergoeding van 50 miljoen dollar van Amber.

Volgens Roberta Kaplan, de nieuwe advocaat van Heard en tevens mede-oprichter van de beweging Time’s Up, heeft Amber een goede kans de zaak te winnen als ze kan aantonen dat Depp vrijwel altijd onder invloed van drank en drugs was ten tijde van het huiselijk geweld.