Shawn Mendes blikt terug op pestjongens

Op Instagram denkt Shawn terug aan 2014, toen hij zijn eerste covers op YouTube plaatste. „Toen liep ik op school door de gang langs een groep met oudere jongens die ’zing voor me, Shawn, zing voor me’ schreeuwden. Daardoor voelde ik me op een bepaalde manier echt vreselijk. Ik voelde me niet serieus genomen, alsof dat wat ik deed stom en verkeerd was.”

De Canadees had gelukkig een fijne groep mensen om zich heen. „Ik had geluk. Ik had de beste vrienden en ouders die je je kunt voorstellen. Wat er ook gebeurde, ze lieten me nooit stoppen te doen met wat ik graag wilde doen enkel omdat iemand anders dacht dat het stom was.”

Shawn drukt zijn volgers op het hart zich niets aan te trekken van de mensen om hen heen. „Ik weet dat het niet makkelijk is en ik vraag je niet om van de ene op de andere dag je leven te veranderen, maar ik wil dat je weet dat hoe oud je ook bent, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je het verdient om je hart te volgen.”

Ⓒ Instagram